1月9日登場的中二立委補選與林昶佐罷免案結果都對藍營不利，讓不少藍營支持者心情低落，但前立委孫大千在臉書發文，認為國民黨在幾次失敗後應該要學到5件事，並指出不應該害怕失敗，重點是「失敗之後能夠記取教訓」，如此一來才會離勝利越來越近。

昨（9）日舉行的兩場選舉，中二立委補選的部分顏寬恒以80912票輸給當選人林靜儀的88752票；罷免林昶佐的部分，雖然同意罷免以54813票遠超不同意的43340票，但因未通過門檻的58756票，因此兩案的結果都對國民黨不利。

孫大千今早在臉書發文指出國民黨在1月9日之後應該要學到五件事，第一點是以陸戰為主的傳統選舉模式已經式微，空戰將會成為未來選戰的主流；第二點則是國民黨在基本盤略低於民進黨的情況之下，年輕世代的動向將會是成敗的關鍵。

孫大千指出，第三點為國民黨必須儘快彌補在傳統媒體平台上的絕對劣勢，如何提升在電子媒體和網路世界的影響力，將會是國民黨未來最重要的考驗；第四點是民進黨先利用媒體側翼爆料，再啟動綠色新聞台的全面報導，接著由各綠色談話性節目進行人格毀滅，最後透過網軍散布謠言帶風向，認為「這將會成為民進黨反覆操作的勝利方程式」。

孫大千說，最後一點則是國民黨至今仍然沒有得到年輕世代的認同和支持，因此接下來必須要全面進行轉型和改革。孫大千提醒，國民黨不應該害怕失敗，認為若失敗之後能夠記取教訓，做出調整，「那麼，每一次的失敗都會讓國民黨離勝利越來越近」。