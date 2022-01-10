理科太太（陳映彤，Evelyn）於去年12月中與丈夫John結束5年婚姻，而目前回到台灣的John，昨（9）日突然在個人IG上發文透露Evelyn以他精神健康不佳無法回台為由提出很多無法做到的要求。對此，兩人的共同好友也忍不住向John開砲，更透露外人不知的驚人內幕。

John近日為了處理離婚案，特別飛回來台灣並經常透過社群媒體發文抒發心情，昨日他便再度發文透露兩人離婚的真實原因，除了指控Evelyn多次以他精神健康不佳以及不能回台灣為由，向法院提出申請外，還不讓他將兒子帶回美國，即使他人在台灣一周也只能見到兒子1、2次面；將兒子送回媽媽身邊時，看到兒子難過大哭，讓他感到相當自責，難過的向網友求助，也引發熱議。

而理科太太的經紀人得知消息後也感到相當錯愕，發出聲明表示「我們一直都有聯絡，其實John可以直接跟我們聊聊」，也強調只要不影響小孩的作息，Evelyn會提早讓他與小孩見面製造更多相處的機會，希望家務事別再佔用媒體資源。

對此，認識兩人多年的共同好友也忍不住跳出來，在John的貼文留言處怒控「當初是John提離婚的」，就連離婚訴訟的律師費用都要女方幫他支出，而兩人結婚5年來的花費，包含婚戒、生產、坐月子、生活費、孩子的教育費，以及2020年John來台灣所做的外痔手術、到醫院就診的費用全由Evelyn一個人支出。

2021年疫情期間Evelyn希望John能夠回台陪伴他們，John卻寫信要求女方得支付機票與住宿及所有生活費才願意回來，更透露這段時間女方為了家庭付出所有的心力，卻得長期接受John的精神暴力與不斷負面情緒扭曲事實，讓她實在看不下，心疼表示「Evelyn一路以來承受的夠多了，她一向都不善抱怨或表達自己的情緒，並不代表她能概括承受。既然都已經簽字離婚，你就放過她吧！」