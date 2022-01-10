台中第二選區立委補選結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票，擊敗國民黨候選人顏寬恒的8萬0912票當選。經常針砭時事的藥師林士峰先恭喜林靜儀拿下這席，但他也說，自己無法支持林靜儀勝選。

補選結果底定，林士峰昨（9）日下午在臉書恭喜林靜儀拿下這席，不管結果如何，期許新當選的立委，能幫助我們，讓台灣一天比一天進步，也謝謝台中的鄉親展現的民主風範，讓投票能平順的完成。

深夜，林士峰又在臉書發文，稱很多朋友都知道，他無法支持林靜儀勝選，就如同他說過的，「比起顏寬恒的惡，林靜儀的惡更讓我難以忍受。」但選舉結果已經定了，這就是屬於我們的台灣民主，每一個台灣人都必需守護屬於我們台灣人的民主，尊重民主的結果。

因為心情受到影響，林士峰特別喝了點小酒，希望微醺的心情，能夠化作繼續努力的力氣，點滴改變現在充滿對立、仇恨、偏見的台灣，他也說，「無法支持這幾年一黨獨大的民進黨，絕對的權力使人腐化，千古不變。」

對於2005年的修憲，林士峰感到相當惋惜，他說，這幾乎抹煞了小黨的生存，選制奇特的設計，也是之後台灣不斷出現一黨獨大的危險民主狀態。理論上監督總統的立委應該要和縣市首長同一天選，監督縣市首長的議員應該要和總統一起選，行政立法一黨抓的機率才會下降，而立委選舉應該要像議員選舉制度，比較能反應民意，增加小黨或無黨人士生存空間。不過他也說，雖然滿滿的無力感，但不會放棄，希望這片土地能夠更好。

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