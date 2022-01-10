特斯拉成功克服全球晶片荒，去年第四季和全年交車數雙雙創下歷史新高，表現遠超出華爾街預期，在同業因供應鏈緊缺而哀鴻遍野之際，讓人不免好奇這家充滿傳奇性的汽車製造公司如何又寫下了一頁傳奇。

已經成為全球市值最高的汽車製造商特斯拉去年第四季交付30萬8600輛車，遠超出分析師預估的26萬3026輛，並為連續第6個季度改寫交車記錄。與2020年同期相比，特斯拉2021年第四季交車數成長約70%，並較第三季創下的前記錄還高出近30%。

此外，特斯拉2021年全年交車數大幅成長87%，達到93萬6172輛，優於分析師預期的89萬7000輛，也同樣創下歷史新高。

如此傲人的成績，連執行長馬斯克都不禁在推特上發文大讚「特斯拉全球團隊，太棒了！」

受此消息激勵，在上周一（1月3日）新年第一個交易日。特斯拉股價飆升逾13%。

在克服晶片供應短缺問題的同時，儘管競爭不斷加劇，以及消費者對產品安全的投訴導致監管壓力升高，但特斯拉仍然成功擴大在中國的生產，這也是去年第四季交車成績亮眼的主要原因之一。中國製的特斯拉電動車主要銷往歐洲和部分亞洲國家。

馬斯克此前示警「2021年是供應鏈超級瘋狂短缺的一年」，但他在去年10月時曾表示他有信心，到2022年，這些問題終會過去。他並表示，特斯拉超過50%的年增率能「維持一段相當長的時間」。

特斯拉的武功秘笈

摩根士丹利分析師Adam Jonas日前在報告中提醒短期內投資人應對電動車新貴Rivian謹慎看待，因為「特斯拉已經讓我們看到擴大電動車生產極為困難，世上沒有不勞而獲的事」。這番評價也突顯出特斯拉確實有本事，造就了該公司的與眾不同。

消息人士和產業專家們表示，特斯拉自行設計零組件的能力使該公司能靈活調度零件配置，並迅速應對讓其他同業受到重創的供應鏈問題。

特斯拉財務長Zachary Kirkhorn去年10月曾表示，特斯拉在晶片方面的專業有助於應對供應鏈挑戰，「我們從未向供應商調降產量預測，事實上，我們盡快地在擴大產能。」