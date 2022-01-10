環球晶(6488)2021年12月合併營收達53億元，月減率3.5%，年增率7.5%；受惠於半導體產業景氣榮景，2021年全年合併營收達611.3億元，首次突破600億，與2020年相較，增加超過10%。第四季的合併營收為157.5億元，季增率2.5%，年增率11.4%，同步創年度營收及單季營收的歷史新高。環球晶圓對母公司中美矽晶全年的營收挹注高達近9成。

展望未來，環球晶表示，消費型產品的強勁成長與疫情帶來的遠距模式推升對半導體的需求，加上AI、5G、電動車等科技浪潮的推波助瀾，半導體發展樂觀可期。然新型變種病毒株Omicron現蹤，加上疫情所帶來的航運供應吃緊造成運費上升、通貨膨脹亦使各項物料成本上漲，成本壓力較2021年更大。環球晶圓積極運用集團規模經濟之優勢做為議價槓桿，同時彈性調度全球生產基地及運輸渠道，衡量最適宜方案以將衝擊降到最低。

環球晶規劃未來2年投入8至9億美元，針對12吋產能啟動去瓶頸與擴產計畫，屆時總產能將增加10-15%，預計2023年第二季起陸續開出。近來各大半導體廠相繼宣布擴建新廠，包括台積電、三星及英特爾等，為因應建廠後續的矽晶圓需求，12吋客戶積極洽簽長約。