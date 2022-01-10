根據《紐約時報》資深記者史坦10日報導，溜馬計畫跟「舔耳哥」史蒂芬生簽約到球季結束，畢竟先前只跟老東家簽下10天短約的他，重返溜馬打了4場，平均交出14.3分、6.0助攻與3.0籃板，投籃命中率高達5成58，確實讓溜馬為之驚艷。

史蒂芬生生涯起步就在溜馬，因為溜馬在2010年第40順位把他選走，隨後也在溜馬打出不錯成績，可惜隨後他變成NBA浪人，儘管也曾再回溜馬打球，卻沒受到重用，讓他一度前往大陸CBA打球，如今重返溜馬打球，終於獲得打完本季機會。

這次史蒂芬生不僅快速融入球隊，更在出戰籃網比賽，首節就轟20分改寫溜馬隊史紀錄，甚至最後轟下30分，接著面對爵士，他更交出16分、14助攻的驚人雙十數據，帶領溜馬擊退爵士，溜馬當然想把這名3度回到老東家的球員轉正合約。

只是這次史蒂芬生回來溜馬時間還短，過往最被外界詬病的愛抱怨與破壞團結毛病還沒真正展現，除非這次回歸NBA，他能一路保持這種高績效且不抱怨的表現，否則史蒂芬生早晚還是可能跌出輪替陣容之外，接下來就看他是否珍惜了。