澳洲新冠病毒感染人數在10日（周一）衝上100萬人大關，其中過去一周確診數即占逾一半，因Omicron變種病毒急速傳播，住院人數大增，也使該國供應鏈陷入緊繃。

新南威爾斯州與維多利亞州周一呈報新增逾5.5萬人染疫，使得澳洲累計確診數達103萬人，也是自將近兩年前疫情爆發以來首度突破百萬大關。

Omicron在澳洲出現後使確診人數躍升，最近一周單日高達10萬人。隨著住院人數增加，也迫使官員重啟部分限制措施，此外，因為隔離規則或是員工染疫導致人力短缺，也衝擊企業營運。