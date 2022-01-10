受惠記憶體價格走揚與全球疫情下PC需求不減，記憶體模組大廠威剛（3260）2021年全年營收達395.72億元，攀上近11年高峰並逼近400億元大關。威剛董事長陳立白指出，雖然全球經濟與疫情發展仍詭譎多變，但對2022年記憶體產業看法仍相當積極正面。

威剛公告2021年12月合併營收月減8.7％達32.67億元，較2020年同期成長16.8％。2021年第四季合併營收季增5％達101.65億元，較2020年同期成長14.7％。累計2021年合併營收395.72億元，較2020年成長23.4％。

回顧2021年第四季，威剛表示，雖然DRAM及NAND Flash需求受客戶庫存長短料干擾，價格雙雙走弱，但隨著供貨情況持續改善，出貨動能也明顯回溫，促動DRAM現貨價已率先在2021年12月止跌回升，不僅讓威剛12月合併營收持續站穩高檔水準，並較2020年同期成長16.8％至32.67億元，也拉升第四季合併營收回升至101.65億元。

威剛2021年營收為11年來新高，固態硬碟（SSD）產品營收及比重雙雙創下新高。分析威剛2021年產品結構，DRAM產品全年營收達177.42億元，貢獻達44.8％；SSD營收141.85億元，年增逾三成，占整體營收比重拉升至35.9％創下新高；記憶卡、隨身碟及其他產品營收比重為19.3％。

陳立白指出，對2022年記憶體產業看法仍相當積極正面。除了DRAM供需結構相對穩健，更看好隨著元宇宙題材逐步發酵，將帶動未來記憶體的大幅需求。陳立白強調，沒有記憶體就沒有元宇宙，元宇宙需藉由虛擬環境及高速網路傳輸實現，包括應用端裝置的單機搭載容量與高速且繁複的雲端運算，處處都需要DRAM及NAND Flash，記憶體將是未來建構與實現元宇宙不可或缺的關鍵角色。