台股今年初開盤迄7日共5個交易日，集中市場總成交值為1兆6416.31億元，市場日均值為3283.26億元，股票成交量週轉率為2.91％。群益證券看本周台股指數區間為18000-18600點，本周看好四大題材類股，包含：台積電概念股、鴻海集團、金融股、貨櫃及航空股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.主計總處上修2021年台灣經濟成長率至6.09％，創近11年最高紀錄，且預估2022年經濟成長率預測值4.15％，對比中國、香港市場利空變數多，外資投資機構陸續調升台股投資評等，並且實際大幅加碼。

2.台積電每季配息2.75元，全年配息11元，殖利率1.7%，台股整體殖利率約4％，而2021年許多公司獲利佳，如友達、群創、長榮，若以現金股利發放率5成計算，目前股價之現金殖利率約15％，另金融股股息殖利率也普遍超過5％。

3.外資加碼、台資持續回流，土地與房地產投資被高度管制（打房），股市成為資金投資最佳管道，短線拉回時低接資金充沛，指數均線可望維持多頭架構。