疫情低氣壓中的正能量暖流

近兩年新冠疫情蔓延全球，為生活造成許多不便，不只更注意防疫清潔等措施，以往可以隨意與朋友相揪看電影、唱KTV，甚至出國旅遊說走就走的自由也大受限制，讓大家的心情蒙上一層灰...

不過，除了疫情籠罩帶來的低氣壓之外，其實2021還是有許多鼓舞人心的開心時刻！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你來盤點，2021年為大家心中注入一股正能量暖流的事件有哪些！

NO. 10 東奧進場最感動 NHK轉播喊「台灣」

四年一度的奧運是體育界最重要的一大盛事，各國運動好手齊聚一堂，就是想在體壇最高殿堂中為國爭光。

而今年東京奧運開幕典禮時，典禮主持人以「Chinese Taipei」介紹台灣進場，但日本NHK電視台在轉播時直接說出「台湾です（是台灣）」，引發全網一陣暴動，嗨翻表示這是「台日友好」的象徵！台灣網友也紛紛發文感謝NHK電視台為台灣正名，大喊「這是今晚最感動的4個字！」

NO.９熱心藝人齊捐物資抗疫

「有錢出錢、有力出力」這是台灣三級警戒期間，大家齊心抗疫的景象之一。許多熱心公益的藝人紛紛跳出來捐贈物資，一同守護台灣，林志玲、五月天、大小S都榜上有名。

而第一位號召募捐的賈永婕，在極短時間內募集342台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），超強凝聚力加上親力親為穿梭各大醫院送物資、送餐點，不僅讓醫護人員超暖心，更讓她被網友封為「抗疫女神」

NO.８孩童家庭防疫補貼緩解爸媽的重擔

三級警戒期間，學校實施遠距教學，許多家長也不得不請假在家照顧孩子，經濟負擔瞬間重到不行，差點壓垮了爸媽們的肩膀。

還好行政院祭出「孩童家庭防疫補貼」，提供國小以下孩童及國高中身心障礙學生，每人1萬元的補助金，只要上網申領登記就能領取，不但讓家長們大喊「好方便」，也讓他們微微鬆了一口氣，減緩疫情期間無法工作而增加的經濟重擔。

NO.７抽8大加碼券成為每週小確幸

藝FUN券、國旅券、動滋券、農遊券......8大加碼券你抽中了幾張？疫情期間，除了領取振興五倍券之外，緊盯各項加碼券開獎也成為大家每週關心的事情之一，就是希望能夠多抽中幾張，在疫情低氣壓中得到生活小確幸。

每次開完獎，幾家歡樂幾家愁，有部分的人失落槓龜，但打開臉書和Instagram等社群平台，也都能看到整排的中獎動態，讓打卡報喜也成為疫情中的一波新流行。

NO.６三級解封開放內用、看電影

新冠疫情三級警戒期間，我們每天都行程就只有待在家，就連三餐都以自煮和外送解決，不少人都被悶壞了。還好在大家同心協力對抗疫情的努力下，終於迎來了解封，逐步開放藝文場館、運動場館、休閒娛樂場所和內用。

其中，讓大家最開心的莫過於可以外出用餐、看電影，以及跟朋友相揪唱KTV，一解警戒期間無法與親朋好友歡聚的苦，讓網友們開心直喊「爽啦！終於可以出門了」。

NO.５免付錢就有5倍券可花

既然8大加碼券都上榜了，那怎麼能不提到振興五倍券呢！原本預計「付1千，換5千」的五倍券政策，在經過一番熱烈討論後，最後拍板「免付1000元就能領」，讓網友紛紛在臉書上留言刷一排「小老百姓的心聲終於被聽到了」。

不只免付錢就有5000元能花，讓大家在疫情中得到一點緩解開支壓力的小確幸，各大品牌和商家也都祭出划算的購物優惠，難得讓人不是煩惱沒錢買東西，而是煩惱「不知道到底該買什麼才好啦」！

NO.４感謝有你們，企業出手購疫苗

疫情蔓延的時刻中，認真做好防疫措施是我們在生活中共同努力的方向，而接種疫苗也成為大家積極盼望的重要大事，鴻海、台積電、慈濟...等也挺身而出為台灣爭取疫苗，成為企業捐贈疫苗的領頭羊。鴻海董事長郭台銘更透露「從沒花錢花這麼開心」，表示能為台灣人爭取到疫苗就很開心。

各企業在疫情寒冬時的關鍵舉動，不只藍綠齊聲感謝，更令網友們感動，紛紛在社群上留言致謝「有你們真好」！

NO.３各國捐贈疫苗揪感心

除了企業豪氣買疫苗之外，台灣的「好朋友們」，也在疫苗緊縮短缺的時刻拔刀相助，像是日本、美國、立陶宛、波蘭......等各國好朋友，都在危急關頭捐贈疫苗給台灣，緩解大家擔心染疫、沒有疫苗接種的憂慮情緒。

尤其是第一個伸出援手的日本，第一波就豪氣捐贈124萬劑AZ疫苗，讓大家又驚又喜，激勵了低迷的心情。日本網友更表示這是311震災的回禮，藉此報答當年台灣民眾慷慨解囊的熱心幫助，令台灣網友超激動，感動直呼「台日友好啦！」

NO.２團結防疫、齊心感謝醫護堅守崗位

新冠疫情蔓延全球2年以來，有一群人不分晝夜、不辭辛勞，始終堅定站在第一線為我們抵抗疫情、與病毒作戰，也就是所有辛苦的醫護人員。冒著風險治療照護確診者，甚至為了降低把病菌帶回家的可能，不得不選擇留宿醫院、暫時從家裡搬出來住，避免家人受感染。

這些勇敢無私的醫護人員，始終火力全開支援前線，讓大家看在眼裡、感動在心裡，也在社群平台上湧現一波感謝潮，表達我們對這群抗疫戰士的佩服與感激，也成為一股充滿正能量的溫馨暖流。

NO.１東京奧運台灣成績破紀錄

2021年最激勵人心的事件是什麼，你猜到了嗎？沒錯，就是台灣運動好手們在東京奧運賽事中的精彩表現啦！2021東奧，台灣共拿下12面獎牌，締造史上最佳紀錄。四年一度的體壇盛事，讓平時不常關注運動的人也紛紛跟上這股奧運風潮。

在各項競技中默默耕耘多年的選手們，也趁著東京奧運發光發熱被人熟知，像是勇奪2面金牌的舉重女神郭婞淳、打出「Taiwan in」的羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟、柔道銀牌男神楊勇緯、體操「鞍馬王子」李智凱、羽球天后戴資穎，個個都享譽國際成為台灣之光，連帶讓這波體育熱成為2021年最鼓舞人心的代表事件！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年1月1日至2021年12月26日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2021台灣鼓舞人心時刻』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」