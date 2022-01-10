中美晶(5483)公布12月的合併營收達59.8億元，月減率3.7%，年增率9%。2021年全年的合併營收為688.4億元，與2020年相較，增加12.1%，全年營收創歷史次高。第四季的合併營收為180.8億元，季增率3.2%，年增率突破15%，單季營收創歷史新高。中美矽晶太陽能十二月的營收為6.5億元，月減率6.4%，年增率16.1%，全年太陽能業務營收合計76.3億元，年增26.1%，表現亮眼。

中美晶旗下的半導體子公司環球晶圓2021年全年合併營收達611.3億元，首次突破600億，環球晶圓對母公司中美矽晶全年的營收挹注高達近九成。至於中美晶對未來太陽能展望，公司表示，隨公投結果出爐，確立了未來台灣將往節能減碳方向邁進，政府亦宣佈將於2050年實現淨零排放，台灣再生能源裝置量有望持續增長。極端氣候亦迫使世界各國正視綠色電力的重要性，隨著能源轉型政策興起，潔淨能源成為焦點，其中又以有著成熟的技術與親民價格的太陽能為發展重點之一，成長趨勢越趨明確。惟疫情帶來的缺料缺工隱憂仍在，中美矽晶將持續嚴格控制成本，並積極議價、掌握材料漲幅以因應各項挑戰。

中美晶集團攜手旗下半導體子公司環球晶及轉投資事業宏捷科(8086)、朋程(8255)、兆遠(4944)共同進軍第三代半導體，今年集團將碳化矽（SiC）、氮化鎵(GaN)、砷化鎵(GaAs)、鉭酸鋰(LiTaO3)、鈮酸鋰(LiNbo3)列為「重中之重」發展方向，規劃產能翻倍。除了台灣將碳化矽及氮化鎵長晶、切片產能翻倍外，也會在美國增加碳化矽磊晶產能；氮化鎵也與碳化矽雙軌並進，產能都同步加倍。

去年底為擴大布局氮化鎵(GaN)市場，中美晶也宣布參與Transphorm私募案，斥資1500萬美元(約新台幣4.2億元)入股Transphorm。策略聯盟將有助於Transphorm擴大GaN磊晶片的供應鏈，而此投資不僅使環球晶圓與Transphorm成為合作夥伴，環球晶圓也同時成為Transphorm的GaN磊晶片供應商、增加Transphorm產能；此外，中美晶也將成為Transphorm 特定GaN磊晶片與功率產品的經銷商，促進Transphorm GaN產品的銷售。Transphorm是GaN功率元件及磊晶產品的領導者，實績豐富並擁有垂直整合製程及全球最完整的GaN功率專利組合之一。