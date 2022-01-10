網友分享帝王蟹肉上密密麻麻的寄生蟲卵。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社】●》）

女友分享帝王蟹肉上密密麻麻的寄生蟲卵。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社】●》）

秋冬天冷正是吃蟹的的時節，有女網友分享上餐廳吃高檔帝王蟹，結果螃蟹上桌，扳開一看，卻讓她大傻眼，食慾全無。女網友將照片分享到臉書社團，吸引超過6千名網友按下「讚」、「哇」的表情符號，更有2千多名網友忍不住留言：太噁、想吐、好可怕！

女網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》分享多張照片並發文：「可能我都市俗，不是我任性，是看到真的有點怕，老公說煮熟就沒事了，我說那你吃，然後他也放下筷子了。高檔寄生蟲卵⋯⋯⋯」。

照片中只見美味的蟹肉上佈滿密密麻麻的黑點，甚至還有已經孵化的條狀寄生蟲，女網友無奈表示餐廳現抓，一隻快破萬！結果遇到直接沒食慾⋯⋯」、「看到之後請服務人員來看一下之後立馬結帳⋯⋯但是一樣原價！」。

眾多網友看完也紛紛回：「好噁」、「太噁了」、「好恐怖」、「已吐」、「全身1秒緊縮」、「起雞皮疙瘩」、「以後我不想吃螃蟹了！」、「這個太噁心了，真的不行」、「太噁了…好多好密…」、「以前我不知道我有密集恐懼症，如今，我確認了！！」。

有網友表示，照片看起來比較像是「蟹奴蟲卵」，是藤壺的一種。「帝王蟹肉上黑黑的點，這東西應該是叫做『蟹奴』沒錯……牠有個親戚大家應該知道，就是『藤壺』，被『蟹奴』寄生的帝王蟹不好吃，也長不太大，所以基本上也不用吃，因為也不好吃，味道也不好聞。簡單來說蟹奴把帝王蟹體內當成自己的家，把帝王蟹當成奴隸。如果蟹奴寄生在公蟹身上，體內激素改變，會讓自己以為是母蟹，協助蟹奴成長直到離開蟹體。」。

「帝王蟹每隻都會有，對人體無害。他主要在腹部跟殼上面所以別擔心！」、「吃了沒有任何問題。我買的鱈場蟹十隻裡面有八隻都有這種附著的蛋，吃了那麼多年也沒有人領到我的保險受益！」。