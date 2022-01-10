中方空軍殲-20模擬對抗 激戰殲-16

殲-20年初和殲-11B與殲-16等戰機進行密集戰訓，而專家9日說，官媒披露的許多細節顯示，解放軍最先進的戰機已有高度備戰力。

據中方官媒《環球時報》9日報導，解放軍北部戰區航空兵在2022年開訓的空戰模擬演訓中，不斷進行攻防轉換和空戰對抗，而雙方駕駛都是曾贏得金頭盔獎的王牌飛行員。而兩架殲-20戰機和為數不明的殲-11B等不同型戰機對抗，顯示演訓中使用了盧芮柏透鏡（Luneburg lens），讓對手能看到這款隱形戰機。

報導說，兩架殲-20在複雜的電磁環境下，與對手激烈對抗。在一輪激烈交手中，1架殲-20和對手展開系列戰術攻防，彼此短兵相接，幾乎同時開火。據央視報導，當他們躲避模擬攻擊時，幾乎也同時展現了高G機動力。由於殲-20駕駛巧妙運用「威龍」的優勢，最後仍贏得勝利。而北部戰區「強軍先鋒飛行大隊」繼東部戰區的「王海大隊」後，去年才成為解放軍第2支正式裝備殲-20的作戰部隊。

央視說，從2022年初起，包括殲-20和殲-16就不斷進行演訓，進行模擬空戰和實彈攻擊地面目標等訓練。不過，報導雖披露，兩架殲-20和兩架殲-16模擬戰鬥，但並未說明對抗的結果。

中方空軍飛訓基地團長王震說：「開訓首日，我們就瞄準實戰所需，緊貼大綱上限，組織實彈打靶，空戰對抗等高難課目訓練，讓飛行員在一個個險難課目中，淬鍊提升實戰本領。」

另一方面，空軍飛訓基地司令員劉金瑞說：「我們要時刻保持臨戰迎戰姿態，以戰領訓，以訓促戰，推動戰訓深度耦合，探索驗證戰鬥力，生成新路徑。」

一位要求匿名的中方軍事專家說，解放軍跨單位密集模擬戰訓，展現了殲-20的高度備戰力。他指出，殲-20會用盧芮柏透鏡放棄隱形優勢，意味訓練的重點在於其他戰力。同時他強調，在實戰中，強大的敵軍可能會設法偵測到隱形戰機，因此這類訓練很務實。

此外，這位專家說，解放軍其他戰機藉由這些機會，和殲-20等先進戰機交手練戰，也能從中想出，要如何應付比自己強大的敵手。