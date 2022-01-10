【LIVE直播】補選落敗！顏寬恒展開謝票之旅繼續打拼

中二立委補選，雖然國民黨候選人顏寬恒不敵當選人林靜儀，但顏寬恒今（10）日仍一大早就起床再出發，在立委江啟臣的陪同下前往霧峰進行謝票，顏寬恒表示未來還是會持續服務鄉親，至於各界輿論認為國民黨主席朱立倫應負起責任，江啟臣則說「不做任何這方面的評論」。

臺中第二選區立委補選，顏寬恒最終獲得80912票，輸給當選人林靜儀的88752票。顏寬恒今日一大早就與江啟臣一同前往霧峰進行謝票，說這次選舉過程面對很多攻擊、困境，但還是有8萬多鄉親願意支持他，讓他非常感謝所有的支持者。

對於未來是否還會參選，顏寬恒表示自己心心念念的都是選區內的所有鄉親，承諾不論是在社福還是青年工作方面都會盡力，只要鄉親有需要，自己隨時都會在，也會繼續努力；此外，他也說這次選舉面臨到很困難的狀況，所有人的協助他都非常感謝，希望大家不要再做太多無謂的攻擊，「相信這次大家都盡力了」。

而針對各界聲討朱立倫，認為他應下臺負責，江啟臣則表示「作為前主席不做任何這方面的評論」，但強調自己身為黨員、黨籍立委，「黨的成功、失敗我們都榮辱與共」。江啟臣說，國民黨作為在野黨，代表的是部分人民的聲音，應該要被聽到、被看見，而在野黨該打就打、該戰就戰，「如果沒有做好監督制衡，怎麼有可能有機會執政！」

至於此次選舉是否會影響後續地方縣市首長選舉，江啟臣則說在野黨沒有懷憂喪志的權力，每次選戰都必須歸零思考，認為勝負是兵家常事，但重要的是要面對勝負，並進行檢討、改進，面對所有即將面臨的挑戰與難關。