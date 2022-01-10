在Omicron肆虐下，澳洲10日傳出已有百萬確診病例，其中有半數以上，是在上周才確定染疫的，也讓當地醫療量能亮起紅燈。

新冠疫情剛爆發時，澳洲嚴控國門避免病毒大舉入侵。然後，在多數民眾已接種疫苗後，當地政府也決定推行與病毒共存政策，但沒想到Omicron讓一切抗疫行為破功，造成現在病例激增情況。

10日，澳洲人口數最多以及第2多的新南威爾斯州(NSW)還有維多利亞州，就爆出有5.5萬新確診者，創近兩年新高記錄，使得澳洲染疫總數狂增至103萬。

迄今，澳洲雖只有2387位疫歿者，但當地政府還是快馬加鞭，幫民眾施打新冠疫苗。根據澳洲官方統計，16歲以上的澳洲人，已有92%打過兩劑疫苗。因為染疫住院者日增，澳洲各地又陸續恢復實施社交禁令。同時，疫情升溫下，也影響到各家澳企的正常運作。

因此，澳州政府正縮減密切接觸者人數，也縮短這些密切接觸者的強制隔離時間，但嚴審無薪假規範，避免造成供應鏈供貨不穩狀況擴大。10日，澳州政府粉碎市場傳言疫苗不夠打的消息，將為230萬位5至11歲的小孩開始施打。

澳州政府表示，目前新冠疫苗數量足夠，也會適量分配到各個接種院所，但需要一些時間，並請當地民眾稍安勿躁。