昇貿(3305)2021年合併營收為81.7億元，創下民國100年以來新高，受惠於低溫錫膏、低軌道衛星等新產品出貨逐步放量，昇貿預估，第1季業績可望優於去年同期，全年業績可望遠優於去年。

昇貿布局先進材料、優化產品組合，成果自2021年開始顯現，目前產品陸續打入半導體、低軌道衛星Space X及電源相關各種新興應用領域，搶攻全球節能減碳商機的低溫錫膏，昇貿也率先拿下美國CPU龍頭廠指定採用，可望成為全球ESG趨勢下受惠者，新產品也成為昇貿未來幾年營運成長動能。

產品組合優化也反應在昇貿業績上，隨著新產品出貨攀升，昇貿2021年第4季營收呈現月月攀高，2021年12月合併營收為8.51億元，年增46.5%，連兩個月創單月歷史新高，累計2021年合併營收為81.7億元，創下民國100年以來新高。

由於電源新客戶訂單強勁，且低溫錫膏及低軌道衛星等新產品將於農曆年後陸續放量出貨，昇貿預估，今年第1季業績將優於去年同期，今年低溫錫膏占錫膏產品比重可望達15%，隨著高毛利產品占比攀升，昇貿表示，今年業績很樂觀，獲利可望較去年明顯成長。