新生代女星宋芸樺近年把演藝重心擺回台灣，陸續推出電影、影集，其中，宋芸樺主演的《月老》，票房將衝破2.5億，並在日前殺青台法合資電影《為了國家》，事業得意的宋芸樺，則在今（10日）傳出好事近了，有周刊直擊，宋芸樺男友現身香閨打點房屋裝潢大小事，不免讓人懷疑，小倆口是否在裝修婚房，對此，宋芸樺也大方回應了。

29歲宋芸樺接連以電影《等一個人咖啡》、《我的少女時代》爆紅，從影8年的宋芸樺工作滿檔，她不只開了自己的YouTube頻道，而她主演的電影《月老》將衝破2.5億，成績相當風光，同時，宋芸樺也剛殺青台法合資電影《為了國家》。宋芸樺事業得意，感情也似乎即將開花，根據《鏡週刊》報導，宋芸樺的天菜男友在上月中被直擊，現身宋芸樺香閨打點房屋裝潢事宜，他和裝潢公司人員交談後，便帶人上樓，小倆口交往2年、感情穩定，不免讓人懷疑，宋芸樺是否好事近了。

對此，宋芸樺透過經紀人表示，只是小地方壞了，「請人來幫忙修而已」，至於是否好事近了，宋芸樺僅說「什麼啦」，沒有多談。不過，宋芸樺才剛殺青《為了國家》，接著又忙拍新影集，目前重心還是放在工作，希望能讓觀眾看到更多作品。

由於宋芸樺今年10月將滿30歲，加上她日前曾表示，自己很期待「而立之年」，除了希望推出音樂作品外，宋芸樺去（2021）年為電影作品《月老》宣傳時透露，她有去拜月老，相信只要虔誠、願望就能實現，宋芸樺那時還開玩笑說：「可能明年（指今2022年）就結婚了」，也讓外界都很期待宋芸樺早日宣布好消息。