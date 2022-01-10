桃機手推車、居服員爸媽確診傳染給該就讀國小的孩子，該學校9日緊急公告停課14天，該校游姓校長10日上午出面表示，9日晚上接到教育局通知學生確診，停課14天，該班學校及任教老師共28人緊急採檢，設置臨時採檢站，連同校內及安親班學生、陪同家長連共有229人接受篩檢，今天收到通知結果全數為陰性。

校長說，接下來14天停課，除採線上教學外，期末考也改由線上評量或多元評量方式替代，該生班級連同他自己共有26人，到該班上課老師有8名，匡列居家隔離共有34人，目前所有人身體狀況良好，並未出現任何症狀。

該校鄰近金嗓歌友會，校長感嘆表示，清查校內家長、學生及親友等，都未去過金嗓歌友會，本來以為能夠安然度過這波疫情危機，沒想到卻是有學生家長在桃機工作染疫影響到學童也被傳染，目前全校1300多名學生居家學習，等同於直接放寒假到下學期才到校上課，但她也強調停課不停學，校方仍協助學童正常學習。而環保局也在10日上午進入到學校進行清消工作。