66歲知名作家苦苓新年一開始就在臉書自爆肝臟長14.5公分腫瘤、超過400萬個B肝病毒及憂鬱症「三病齊發」，肝腫瘤甚至還被外界誤會肝癌，直到好友吳淡如出聲闢謠，才知道是很大的水瘤。對此，苦苓昨（9日）感嘆開年誤打誤撞就像辦了一場「生前告別式」，引起網友熱議。

苦苓9日在臉書有感而發寫下：「一開年就誤打誤撞，好像辦了一場我的『生前告別式』，非常謝謝大家的關心、祝福和幫助，感覺我此生應該可以『死而無憾』了。」許多網友看了紛紛留言鼓勵：「沒事啦」、「苦苓大哥你要加油喔」、「很難想像沒有你的世界～請拜託多多努力呼吸～感恩有您」。

苦苓曾在節目《震震有詞》分享去年生病的心情，表示當時萬念俱灰，打算把價值千萬的保單交給妻子黃楚軒，加上兩人居住的房子登記在女方名下，認為自己若有萬一，太太往後的生活應該沒大問題，不過黃楚軒沒安慰也沒責怪，使出之前學過的拍打招術，直接拿竹棍打苦苓200下，幫助他提振心靈精神和循環。

至於外界質疑苦苓幹嘛要公開隱私，他表示自己的出發點是為了鼓勵一樣遇到絕境的人，而他現在B肝已經好了，腫瘤也拿掉了，憂鬱症也獲得控制，人生像是重獲新生。