騎士隊決定釋出NBA第一長人佛爾（Tacko Fall），美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）10日報導，佛爾原先簽下的是雙向合約，騎士隊的目標是控衛古德溫（Brandon Goodwin），古德溫是騎士以艱困條款簽下的球員，騎士給他的上場時間很多，決定要正式留下他。為此必須清出1個球員空間。

佛爾在2019年一口氣刷新聯合選秀會的3項紀錄，包括穿鞋身高231公分，雙手平舉的臂展250公分，站立觸摸311公分（籃框為305公分），最後沒被選上。塞爾提克該年與佛爾簽了10天短約，後來轉為雙向合約（薪水依照NBA與G聯盟的場次支付）。他本季在騎士G聯盟有場均18.6分、12籃板、3.4阻攻，投籃命中率75%。但是在NBA他上場時間太少，出賽11場只有1.1分，2.1籃板。

因為身高太高，佛爾在防守時的移動速度幾乎是聯盟最慢，2020年他仍以雙向合約留在塞爾提克，2021年季外他又和騎士簽下雙向合約，一直沒有真正站穩NBA。

佛爾在2020年NBA明星賽的灌籃大賽亮相過，他充當戈登（Aaron Gordon）的障礙物，讓戈登從後面飛越他頭頂灌籃。結果戈登跳得不夠高，灌籃的時候把佛爾撞得彎腰。此外佛爾自己不用跳就能灌籃，他NBA生涯第一次得分就是「站著灌籃」。