韓國女星秋瓷炫2017年和大陸男星于曉光結婚，事業重心轉往大陸，溫柔形象擄獲大批大陸粉絲的心，然而去年卻爆出于曉光讓美女坐他大腿，出軌消息不脛而走，儘管于曉光立刻道歉卻還是無法平息網友怒火，事後夫妻倆和好如初，日前也首度公開和體亮相，沒想到秋瓷炫竟壓抑不住情緒淚崩。

日前秋瓷炫回到韓國，並在網路上曬出一段影片畫面，只見秋瓷炫到了深夜依然在看劇本，老公于曉光也貼心帶來宵夜和白酒，夫妻倆邊吃宵夜邊談心，秋瓷炫幾杯黃湯下肚，也忍不住感性起來，感謝大陸粉絲們一直以來的支持，「謝謝中國的親人們一直以來這麼支持我、陪伴著我，我非常想念大家！」

秋瓷炫在鏡頭前頻頻拭淚。(圖/翻攝自微博)

沒想到壓抑的情緒收不回來，秋瓷炫頻頻低頭拭淚，還透露自己雖然和老公分隔兩地，但依然能感覺到幸福，而于曉光則一臉冷漠，和老婆的模樣形成對比，也掀起網友們熱議，「于曉光真的是全程冷漠，只有秋瓷炫在那裡感動呀哭呀哭」、「于曉光配不上秋瓷炫」、「缺愛的女人真可憐」。

這也是夫妻倆鬧出婚變後首次合體，格外引人注目。事實上，于曉光和秋瓷炫還合體上實境節目《同床異夢－你是我的命運》，于曉光也因此紅到韓國，他們的甜蜜互動圈了不少粉絲，也因此有粉絲心疼秋瓷炫，「從同床異夢開始我一直關注著對情侶，感覺秋真的很好，但是太缺乏安全感了。」