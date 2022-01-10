本季前39場例行賽都因個人理由缺席的巫師日籍前鋒八村壘，10日終於宣告回歸上場，他替補打了14分鐘，拿6分、4籃板及1助攻，不過巫師還是靠著庫茲馬拿下27分、21籃板的雙廿表現，最後以102比100驚險變走魔術，勝率重新回到5成(20勝20敗)。

八村壘上季穩坐巫師先發大前鋒位置，沒想到今年夏天回到日本打完東京奧運之後，卻突然傳出「消失」，不僅沒有前往季前訓練營報到，本季剛開打也不見蹤影，當時傳出他的心理出現問題，幸好最近他回歸訓練，也在今天宣告本季首次登場。

不過巫師這場勝利差點飛了，因為打到讀秒階段，巫師原本還領先6分，看來大勢底定，沒想到魔術接下來開始追分，加上庫茲馬、畢爾兩罰中1，打到最後6.8秒僅剩兩分領先，幸好畢爾先賞蓋瑞哈里斯火鍋，接著庫茲馬也賞了歐基基再見火鍋。

除了庫茲馬雙廿表現，畢爾也幫巫師拿下20分、7助攻與6籃板，波普14分，加福德12分、5籃板及3火鍋；魔術以替補射手泰倫斯羅斯32分最高，法蘭茲華格納16分，柯爾安森尼12分、5籃板，蓋瑞哈里斯11分，班巴10分、9籃板。