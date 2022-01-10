桃園市長鄭文燦10日舉行防疫會議，他直指手推車和居服員夫妻傳播威力特別大，因手推車丈夫早在上月30日就有部分症狀，且2人CT值都低，居服員在高度傳播期內照顧服務家庭和親友，證實因居服員家庭有增加確診者，中壢2國小停課14天、2國中預防性停課1天，但詳情仍待指揮中心說明。

鄭文燦說，桃機群聚事件目前已釀24位確診，多數都在桃園居住，一樣會衍生家庭、職場和社區傳播鏈，每一個確診個案每一顆球都會衍生一系列工作，要疫調、匡列、採檢，這也是防疫工作辛苦的地方。

「居服員家庭傳播鏈，傳播威力特別大！」鄭文燦直指，手推車和居服員夫妻都9日確診，手推車丈夫CT值19.7，且早在上月30日就有部分症狀，可傳播期長，另照服員妻子CT值14.3，在高度可傳播期內照顧服務的家庭跟親友，根據昨天採檢結果確實有增加確診個案，將待指揮中心說明。

鄭文燦提到，採檢出爐桃園立刻做防疫對策，除手推車夫妻的小孩就讀的華勛國小停課14天至寒假，凌晨也增加中壢一所國小停課14天，停課期間請教育局安排停課不停學，衛生局安排採檢，另外2中壢的國中也預防性停課1天。

「下一波確診隨時擴大，不是以天為單位、要以小時為單位！」鄭文燦也指示衛生局強化匡列範圍，同班同學或補習班、課輔班、安親班有人確診，全班都要採檢，若有跨班活動也要安排採檢，因Omicron傳播力驚人、1人可以傳5個，疫調要確實、第一時間匡列採檢，該匡列採檢隔離都要落實，時間上要及時有效處理。

鄭文燦強調學校保護很重要，各級學校務必加強師生個人防護宣導要求，學校也要全程戴口罩，包括課程教學，之前放寬不戴口罩都取消，學校教學方式要再調整，確保學校安全。

因應學校可能的預防性作為，桃園採取比全國更高的二級加強版，防疫的規範也提高很多，學校部分教學活動全程戴口罩，師生個人防護規範要落實，學校過年前年終聚餐都展延到年後，學校室內場地不開放外界，停課不停學的學校也要給更大支持，維持線上教學活動，若疫情擴大，防疫對策會再調整。