南寶(4766)2021年全年營收創歷史新高，看好今年營收持續成長，未來1~2年將加強研發新產品，目前塗料產品也在太陽能和水資源產業有初步成果，未來幾年南寶預計增加投資綠色產品的研究與開發，努力往低碳經濟發展，持續追求更為永續的成長。

南寶2021年12月合併營收為新台幣16.91億元，年增率為11.6%，主要由於南寶越南廠區恢復生產，員工返工率逐步拉升且終端市場需求強勁。2021年全年營收為179.80 億元，年成長15.6%，創下歷史新高。

在鞋材黏著劑業務方面，南寶指出，客戶產量已逐步提升，鞋類終端市場需求強勁，而品牌客戶庫存水位相當低，因此終端市場需求加上庫存回補，今年一整年可能都處於旺季。其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務，隨著全球消費市場景氣及經濟活動逐漸復甦，展望也偏樂觀，南寶看好今年營收持續成長。

展望未來，除持續專注耕耘與開發鞋材週邊化學品外，南寶將更聚焦在市場規模大，具有良好潛在成長機會，並能夠發揮南寶核心技術以及既有優勢的產品線，包括電子產業、木工、紡織、食品包裝等。未來一兩年南寶將加強研發新產品，並希望先獲得關鍵客戶的肯定，穩健成長。長期目標希望在鞋材之外，能在其他領域取得更穩固的領導地位。

新開發的綠色產品雖然初期對於營收貢獻尚不顯著，然在重視循環經濟的大趨勢下，長期相當具有成長潛力。南寶的塗料產品也在太陽能和水資源產業有初步成果，看好綠色產業相關商機。未來幾年南寶預計增加投資綠色產品的研究與開發，努力往低碳經濟發展，持續追求更為永續的成長。