歐盟一位高級官員在接受新聞採訪時表示，歐盟計畫在未來幾個月立法，要求科技公司對於解決兒童性虐待議題採取更多行動，以強化目前的自願性安排的要求。

歐盟內政事務專門委員Ylva Johansson周日指出，網際網路服務供應商和社群媒體在2020年報告了2200萬起與兒童性虐待有關的犯罪，高於2019年的1700萬起。

Johansson認為，這只是實際數字的一小部分。未來幾個月她將立法，要求科技公司檢查、報告，和移除兒童性虐待相關言論或報導。而到時，科技公司僅提出自願性報告是不夠的。目前網路公司只主動報告禁止的內容，歐盟希望引進進一步的強制性報告。

依據目前歐盟的規定，科技公司例如臉書或谷歌等社群媒體或訊息供應商可以選擇是否對犯罪行為跟進追蹤或允許報導。對網際網路服務提供商來說，發現和刪除兒童色情內容必須成為「主動反應作為」。

Johansson說，對於打擊未成年人虐待問題，歐盟應該進行更好的協調，歐盟需要一個專業中心來預防、執法和支援被害人。