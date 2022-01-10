桃機感染案持續擴大，昨確診的桃機手推車員和居服員夫妻釀家庭群聚，不僅就讀國小的孩子確診，連帶孩子補習班同學也染疫，居服員姊妹淘讀國中的孩子也居家觀察，總計已造成2國小、2國中停課。桃園市長鄭文燦今天旳表示，居服員案17472這條傳播鏈威力特別大，Ct值僅14.3，是無症狀感染者，她照顧的家庭中，除昨確診的一家3人外，今天還會有新增確診者。

鄭文燦今早召開防疫會議指出，居服員的傳播威力特別大，因為這對夫妻1月9日確診，在桃機擔任手推車人員的丈夫Ct值是19.7，去年12月30日就出現部分症狀，太太的Ct值僅14.3，是無症狀感染者，在高度可傳播播期內，她曾照顧服務多個家庭，昨日擴大匡列採檢結果，是有增加確診個案，個案的細節下午兩點指揮中心會來說明。

手推車和居服員夫妻染疫後，疫情指揮中心昨日晚間公布，再檢出1例陽性個案，為手推車、居服員就讀國小的兒子，Ct值僅18。桃園市衛生局隨即匡列同班同學，及相關人員安排採檢、隔離，該校也停課14日至寒假，同時也匡列同補習班的同學，再揪出1名小學生確診，該生就讀的國小凌晨也緊急宣布停課14天，就連哥哥就讀的中壢某國中，也預防性停課1天，全面改線上教學。

另外，中壢另一所國中的學生，因媽媽與居服員是乾姊妹關係，兩人近期有密切接觸，該國中中也預防性停課1天，並持續匡列及疫調，桃機群聚案，目前已造成2國小、2國中停課有2名小學生確診。