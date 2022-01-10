澳洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例今天累計突破百萬大關，其中一半以上是在過去一週通報，主因Omicron變異株肆虐澳洲多數地區，促使住院人數上升並導致供應鏈緊繃。

路透社報導，澳洲在疫情初期曾透過強勢封鎖和嚴厲邊境管制措施成功控制病例數，如今染疫人數連日創新高，然而隨著疫苗覆蓋率提升，全國已開始與病毒共存。

澳洲有關當局上週以疫苗豁免相關問題為由撤銷塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）簽證後，澳洲嚴格邊境管制規定成為焦點。喬科維奇能否入境澳洲有待法院今天裁定。

據報導，澳洲新南威爾斯州和維多利亞州今天通報新增約5萬5000例確診，全國自將近兩年前通報首例以來，累計約103萬例確診。澳洲其他州和領地今天稍後將通報他們的病例數。

目前全國死亡病例累計2387例，不過這波Omicron變異株發威期間的染疫死亡率比前幾波低。澳洲16歲以上者有92%已打兩劑疫苗，有關當局正加速施打追加劑。

住院人數增加迫使官方在各州恢復部分限制措施，與此同時，由於隔離檢疫規定或民眾外出染疫，導致澳洲人力不足影響業者生意。

有關當局已縮短近距離接觸者的強制隔離時間並調整近距離接觸定義，但仍在檢視有關勞工減班休息的規定，避免供應鏈缺口繼續擴大。

澳洲今天將開始讓230萬名5歲到11歲兒童接種輝瑞大藥廠（Pfizer）和BioNTech共同研發的COVID-19疫苗。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1110110