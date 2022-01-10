如果你曾看過「國際頭痛疾病分類」表，一定會驚訝發現，原來「頭痛」的原因至少可以分成14大類，每一類中再各有多個細項，洋洋灑灑，一點也不單純。很多人也會把頭痛當成「老毛病」，就吞顆止痛藥、喝杯咖啡或是睡個覺，感覺似乎也就過去了。但醫師提醒，九種頭痛症狀不能輕忽，都是暗藏重症的前兆。

●50歲後突然發生的新頭痛 務必就醫

許多患者的共同疑惑是：頭痛到底該看神經內科還是疼痛科？醫師建議，可以先從診所家醫科診斷後，轉診神經內科、疼痛科或身心科。不過台灣頭痛學會指出，若是在頭痛發作時，藥物沒有辦法止痛，或是每次頭痛發作的時間很長、次數很多、逐漸增多、或是一個禮拜需要吃三到四次以上的止痛藥時，都需要由神經內科做進一步確診。下列九種情況，更不能輕忽：

（資料來源／《蒼藍鴿醫師告訴你:90%攸關性命的醫學常識，沒有人教》原水文化、臺北榮總頭痛醫療團隊 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●看診前準備好：紀錄自己的頭痛日記

頭痛醫學會建議，醫師在判斷頭痛原因時，需要知道患者頭痛多久、每次頭痛的情形如何，像是痛哪一邊？是緊緊的痛還是悶痛、跳痛，或如刀割。

除此之外，最好能精確描述自己痛的程度，或是有沒有怕光、怕吵、噁心、嘔吐的伴隨症狀。最好還能正確紀錄自己頭痛的發作場合、次數、頭痛時間長短等。提供醫師的資訊越完整精確，越來幫助醫師盡快確診。

台北榮總神經醫學中心主任王署君醫師指出，頭痛治療的目標，是希望能減少患者一半以上的頭疼發生機率，因此寫下「頭痛日誌」對患者治療非常重要。像是曾有病人在門診時回憶，一個月大約頭痛3天，後來回家認真記錄頭痛後，才發覺自己每個月頭痛次數遠超過10天，這些日記對患者治療，將有超乎想像的幫助，遠離頭痛困擾，重建優質生活品質。