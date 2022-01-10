遞補同選區議員席次的前立委唐碧娥，10日在台南市議會正式宣誓就職，並以「遲來的正義，還是正義！」發表聲明，指「縱然略有遺憾，但仍能彰顯公理」，但也要求「對於犯罪明確的案件應予速審速結，才能讓人民有感司法改革成效」。

唐碧娥曾任國大代表、3屆立法委員、升格後2屆台南市議員及台南市政府地政局長，本屆競選中西、北區議員連任時落選，但仍因同選區議員洪玉鳳詐領助理補助費案被判刑確定並褫奪公權，遞補洪的議員職務。

上午唐碧娥在台南地方法院庭長梁淑美的監誓下宣誓就職後，隨即發表書面聲明說，欣聞前台南市議員洪玉鳳與配偶郭勝煌涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財財物等罪，經最高法院駁回上訴，全案確定。對於洪玉鳳案偵查審判期間的司法人員辛勞與付出，實感敬佩。

唐碧娥還說，眼見全台各地均有類似本案案情類同的弊案，繫屬各地檢署、各級法院偵辦審理，蔡英文總統既將司法改革列為施政重要目標，要回應民眾對於司法改革殷殷期盼的方式，就是對於犯罪明確的案件應予速審速結，才能讓人民有感司法改革成效。如果一再延宕審理時程，抑或任憑浮濫上訴，拖延結案時間，恐造成人民對於司法觀感不佳，更是將司法價值踐踏於地！

因此，為求督促民意代表恪遵選民託付，不應覬覦民脂民膏，全民應以最嚴格標準檢視，以免辜負民意期待。最後要再次感謝本案之歷任承審法官，作出正確的判決。雖是遲到的正義，還是正義，縱然略有遺憾，但仍能彰顯公理！