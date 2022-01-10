藝人熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉蛋與火辣身材，加上直率的性格受到大批粉絲的喜愛，近日除了發展副業，也積極經營YouTube頻道的她，昨（9）日PO出新影片，找來好友賴薇如一起討論「茶婊」特徵，但網友卻發現內容與王思佳先前所曝光的「綠茶婊」影片相互呼應，疑似都在影射對方，再度引發話題。

王思佳去年底於個人YouTube頻道上，分享自身遇過的「綠茶婊女星」，透露該名女星原本一直跟她說前男友的不好，但隔日卻透過友人得知她與前男友一同去墾丁玩，還刻意將她臉書封鎖讓她看不到；兩人一起錄影時，女星竟還分享與她前男友一同出國玩的戰利品，讓不少網友猜測這名女星就是賴薇如，甚至直接標記賴薇如的帳號。事後，賴薇如也出面回覆「少看一些八掛～多看一些有用的資訊吧！有理財節目再tag我吧！謝謝」。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

沒想到事隔一個月，賴薇如也登上好友熊熊的影片，一起討論「綠茶婊」的分類，其中提到「茶水婊」這個分類時，賴薇如先是激動表示自己相當無辜，被某女星放暗箭將近10年，還透露自己某次活動上遇到對方的前男友，剛好當天兩人都穿同色系的衣服便拍照上傳，沒想到竟遭女方截圖、到處講她壞話，讓她就像搶人男友的第三者一樣。另外，賴薇如還透露對方就是靠八卦聞名，過去還曾在夜店跟李宗瑞稱兄道弟，但李宗瑞一出事後，就上節目大講男生八卦。

而賴薇如所說的內容都與王思佳先前所公開的內容，以及上節目的時間點不謀而合，讓不少人懷疑她就是在暗指王思佳，因此紛紛tag王思佳，並留言「精彩了 @王思佳」、「這篇是在找王思佳開戰嗎」引發熱烈討論。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】