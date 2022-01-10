天氣冷，小心使用瓦斯，注意空氣流通。台中市10日凌晨驚傳一氧化碳中毒案，警方接獲119轉報台中工業區有一棟大樓有人頭暈不適，但報案人打電話後即斷線，警消立即到場查看，發現29歲王姓男子與28歲王姓女子，疑似熱水器一氧化碳濃度偏高造成頭暈，幸好兩人機警報警，警消立即將兩人送醫，是否為一氧化碳中毒，警消進一步勘驗調查中。

台中市消防局今日凌晨3時21分獲報西屯區工業區一路，有一棟大樓社區傳出眾一氧化碳中毒，警方獲報該大樓有人傳出頭暈，到場查看現場為王男及王女。

警消依報案民眾指稱，她與男友兩人感到頭暈、肢體無力，當消防局詢問現場情況，報案者電話即斷線，後續回撥電話無人接聽，判斷疑似一氧化碳中毒案件，立即派遣人車前往。

消防局派遣協和及西屯分隊，出動消防車輛1輛，救護車2輛，人員共10人，由協和分隊小隊長許揚生在場指揮搶救。

消防人員初步表示，疑似因熱水器一氧化碳濃度偏高，導致暈眩身體不適，現場兩人無生命危險，僅王女身體較為不適、癱軟無力，意識清楚，由救護人員先行將其抬上擔架送至救護車，王男自行上另一部救護車，兩人送往台中榮總檢查。

消防人員也以氣體偵測器查無數值查看熱水器的位置裝置在陽台，醫院也進行抽血檢查確認是否一氧化碳中毒。