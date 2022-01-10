今天早上7點多，台東李姓阿公騎機車，載讀小一的女孫要去上學，不料經過台東市康樂橋時，疑似陽光刺眼加上轉彎死角，沒注意到前方右轉砂石車，直接被大車撞擊卡在車頭底下，孫子手腳多處受傷躺在車輪下，還好沒有直接輾過，被警消趕到救出，送醫急救。

這起意外發生地點在台東市康樂橋北端下橋處，早上7點半左右，當時羅姓砂石車司機要左轉河堤道，同向的李姓阿公騎機車載著小一孫子直行要上學，不料，剛好太陽角度逆光刺眼，加上大車轉彎死角，視線不良，兩人都沒注意到，砂石車直接就撞上機車，還整個壓住，機車後座的孫子被直接撞到，還一度壓在車頭底下，還好沒有被直接輾過，被趕到警消救出。

車禍現場，機車整部被砂石車車頭壓在下方，小一的女孫子，一度也被卡在裡頭，還好警消趕到，和附近民眾把人給拉出來，手部和腿部疑似有骨折，還好人還有意識，消防隊員先做初步治療後，再送往醫院急救，小女孩右挫傷、右手骨折。

得知消息的阿嬤趕到，急的不斷哭訴愛孫受傷，為何只是要上學，卻差點送命，阿公則是腳部有輕傷，心繫孫子，在做完酒測後，不顧自己傷勢，趕緊和老師趕到醫院。

學校老師和家屬獲報也都趕到現場協助，警方進行酒測，兩人都沒有酒駕，至於肇事原因正由警方調查中。