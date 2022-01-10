桃園市長鄭文燦10日防疫會議，點名手推車和居服員夫妻小孩就讀的華勛國小是「震央」，宣布增設內壢自強活動中心採檢站，強化華勛國小周邊的採檢，呼籲市民足跡有重疊或有身體不適都來採檢。

桃園市中壢區包括華勛國小在內的2國小停課14天、2國中預防性停課1天，鄭文燦說，桃園的社區採檢站，目前忠貞市場採檢專案結果都是陰性，也告一段落，宣布忠貞採檢團隊移師內壢自強市民活動中心設置採檢站，強化華勛國小周邊的採檢。

鄭文燦說，目前共有龍岡大操場、黎明公園、北區客家會館、中壢中正公園、桃園中路公園、以及新增的自強活動中心共6個採檢站，呼籲市民足跡有重疊或有身體不適都來採檢。

鄭文燦也提到，217家醫療院所疫苗接種狀況都有滿載情況，經民政局和區公所協調後，周三開始開設37個社區接種站，由衛生局負責各醫療團隊媒合，讓熟悉場地醫療團隊作業，局處、公所、地所和戶所也要協助服務工作，他說第三劑疫苗以莫德納跟BNT為主，單日打莫德納、雙日打BNT，若有AZ跟高端需求可到醫療院所的疫苗門診施打，第一階段先紓解接種民眾需求，上午、下午都開打，待需求都滿足再改成僅上午場。