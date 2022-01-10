和大12月業績不如預期 衰退4.2％ 10:032022/01/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉零件供應商和大工業（1536）自結2021年12月合併營收5.35億元，月減12.15％、年減4.20％，不如預期；累計全年合併營收66.94億元，年增28.61％。 和大12月營收衰退，主要受海運塞港影響出貨等因素所致。和大的大客戶特斯拉，2021年第四季新車銷量突破30萬輛，創歷史單季新高，原本市場對和大業績能同步成長有期待。 東陽2021年合併營收183.77億元 年增6％ 美台超級財報周起跑 抱股過年 多空分歧 #和大 #業績 #合併營收 #特斯拉 #衰退 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞智2021年銷售及合併營收雙雙創史上新高 18:462022/01/07 財經 今年業績拚雙位數成長 瑞鼎掛牌首日 大漲逾七成 04:102022/01/08 財經要聞 《電子零件》欣興上季、去年營收齊攀峰 今年續旺 08:012022/01/10 財經 福貞-KY2021年度合併營收78.15億元 創8年來新高 10:212022/01/10 財經 券商2021報喜 6家EPS逾3元 04:102022/01/10 證券．權證 全＋1商城開站 全家上月營收2021次高 04:102022/01/08 財經要聞 《熱門族群》盤點影響 國巨及禾伸堂12月營收同步下滑 15:232022/01/08 財經 明基材：偏光片2022供需不確定 04:102022/01/10 產業．科技 新增運能帶旺業績 長榮Q1單月500億起跳 04:102022/01/08 財經要聞 16檔微笑股 處變不驚 04:102022/01/09 財經要聞 特斯拉將調漲FSD售價到1.2萬美元 22:202022/01/08 財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 超強台幣買美元？外銀：下半年可收割 - 財經 - 工商 他拒絕年薪多20萬的新工作 友超不解！網揪細節：還好沒被騙 - 財經 航運三雄今年偷偷變了 謝金河爆1支明牌：遙遙領先對手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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