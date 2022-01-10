特斯拉零件供應商和大工業（1536）自結2021年12月合併營收5.35億元，月減12.15％、年減4.20％，不如預期；累計全年合併營收66.94億元，年增28.61％。

和大12月營收衰退，主要受海運塞港影響出貨等因素所致。和大的大客戶特斯拉，2021年第四季新車銷量突破30萬輛，創歷史單季新高，原本市場對和大業績能同步成長有期待。