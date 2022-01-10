銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）12月營收6.05億元、年增34.2%、月減4. 2%，創歷年同期新高，累計2021年1～12月營收為76.7億元，較2020年年同期大幅成長58.7%。

主要受到晶片短缺、海外據點聖誕節長假工作日劇減、客戶年底盤點降低庫存等因素，影響整體營收成長動能。公司一直不斷專注於鋁基板的發展，積極布局耕耘車用市場，提高原有汽車LED車燈照明滲透率，拓展非照明的新能源領域應用，軍工航天材料終端認證上持續深耕，並積極在半導體測試開發應用的及終端開發，目前已有具體的訂單貢獻。

展望後市，車用晶片缺口緩解，散熱材料仍為主要動能，配合各國新能源車積極推展趨勢，及散熱基板已通過德國美國多個汽車零組件供應商核可，散熱材料業績進一步推昇，多層HDI製程的低損耗材料，應用在高階筆電上，訂單量已逐步上揚，半導體應用認證量產進程展開、mini LED等材料多個新客戶產品送樣測試中及元宇宙應用係透過虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)，需更強大數據運算核心及傳輸龐大數據時低延遲網路環等，將進一步帶動對網路通訊相關設備的需求，增加高頻、高速一系列tec-speed高速低損耗材料應用，將為業績注入新能量，動能齊發具體成長足以期待。

騰輝於燃油車供應鏈享有盛名，在汽車LED車燈照明散熱材料應用上佔有重要市場份額，今年起受惠車市升溫散熱需求大增，多個終端認證新增陸續在上半年進入量產，將促使散熱材料訂單大為增加，加上各國開始大力推行電動車，而電動車需要之逆變器、車載充電機、電機驅動、電源控制系統等，具有大量散熱需求，並且散熱材料面積的需求量是燃油車數十倍，因此看好電動車未來成長的驅動下，公司有信心將散熱材料業績進一步推昇，未來的具體成長足以期待。