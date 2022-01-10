亞洲電材（4939）12月合併營收為新台幣1.78億元，累計2021全年營收為19.57億元，較去年同期成長12.23%，亞電表示，自疫情爆發以來，全球電子供應鏈受到極大的影響，至此已逐步看見節奏回穩跡象，從終端需求來看，2022將是穩定成長的一年。

亞電觀察，covid-19疫情首先衝擊終端市場需求，接著影響生產步調與出貨運輸流程，然目前整體電子供應鏈僅剩長短料問題未解，初期的狀況已逐漸止穩回升，從訂單掌握到實際出貨來看，預估2022年有機會重回過去電子供應鏈的營運節奏，整體而言將樂觀不看淡。

總結2021，上半年客戶積極拉貨備庫，挹注亞電淡季不淡，下半年東台廠適時啟用加入生產行列，分散限電風險，此外，亞電亦積極擴大產品應用領域，朝高階、高門檻市場，如車用、醫療等方面持續耕耘，預期在高端消費電子產品基礎上，能再進一步提升集團規模與價值。