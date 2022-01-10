受惠於第四季大陸車市傳統旺季，客戶增量拉貨，廣華-KY（1338）自結2021年12月合併營收達8.25億元，月增11.8％、年增13.8％，創歷史單月營收新高紀錄。累計2021年全年合併營收73.16億元，年增18.65％。

廣華表示，第四季為汽車傳統產業旺季，主要品牌車廠客戶，包括大陸三大日系、歐美系及自主品牌車廠等皆保持良好的拉貨力道，帶動旗下汽車內飾件等產品出貨暢旺。車廠客戶已針對2021年上半年因車用晶片短缺而遞延的訂單，下半年起加大回補庫存力道，不僅挹注廣華營收連五月保持月成長，12月營收更是創下歷史單月新高。

根據大陸中國汽車工業協會預測，隨著晶片供應趨穩、整體經濟復甦與國家政策的支持，2022年大陸汽車總銷量將較2021年成長5.4％來到2750萬輛，而其中乘用車將年增8％，新能源汽車更將大幅年增47％，「電動化」明顯成為各個車企市場角逐的一次重要機遇，將可望為廣華營造良好的業務成長環境。

廣華為亞洲具有最完整「汽車內飾件工藝技術」供應商，可提供水轉印、模內轉印、塗裝、真木/真鋁、電鍍、熱燙印、鐳射雕刻等表面加飾技術與多元的加工工藝，充分滿足品牌車廠需求，廣華將積極開拓更多品牌車廠新車款之新訂單，對未來整體營運帶來正面的助益。

展望2022年第一季，廣華指出，雖受農曆新年工作天數較少影響，然受惠於疫情的防控所催生的購車剛性需求仍然值得期待。廣華將持續強化業務的布局，一方面，透過新技術的開發及關鍵材質的掌握，讓產品朝向智能輕量化、綠色環保化、感官品質化、用料安全可靠性提升等層面發展，並透過技術升級、生產效率增進、產能稼動率提升等策略，在主要客戶的備貨力道保持增溫不變下，推升整體毛利率及獲利表現持續精進，同時期待廣華能自二階（Tier2）供應商逐步邁向表面加飾一階（Tier1）供應商地位，提升整體市場的占有率表現，並創造廣華新一波的營運成長動能。