相關人士今天說，長榮航空股份有限公司美國線2名機師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），屬突破性感染，未進入社區；長榮航空說，一切由中央流行疫情指揮中心說明。

相關人士上午告訴中央社記者，2名飛美國洛杉磯航線機師返台後於居家隔離期間採檢確診，未進入社區。

華航2機師確診 陳時中曝對社區影響
歐美長約價 倍數成長
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