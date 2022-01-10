長榮航空美國線2機師確診 為突破性感染 10:202022/01/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮航空股份有限公司傳美國線有2名機師確診，詳情將由中央流行疫情指揮中心說明。（本報系資料照／陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 相關人士今天說，長榮航空股份有限公司美國線2名機師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），屬突破性感染，未進入社區；長榮航空說，一切由中央流行疫情指揮中心說明。 相關人士上午告訴中央社記者，2名飛美國洛杉磯航線機師返台後於居家隔離期間採檢確診，未進入社區。 華航2機師確診 陳時中曝對社區影響 歐美長約價 倍數成長 #長榮航空 #美國線 #機師 #確診 #突破性感染 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國國會確診空前飆升 大多突破性感染但無住院 09:232022/01/04 國際 BTS成員SUGA確診新冠 美國開唱返韓仍突破性感染 15:392021/12/24 娛樂 一周暴增79例境外移入Omicron 國內累計145例 14:392022/01/07 生活 打2劑AZ赴美秒確診！3天症狀變化曝光 這類人染疫恐掛點 13:072021/12/29 生活 長榮聯手秋田縣廳 舌尖旅行帶你「一秒到秋田」 20:062021/12/24 生活 1／4起入境變嚴 PCR陰性報告縮短為2天 14:162021/12/27 生活 Omicron感染者再＋2 累計50例多為輕症 14:152021/12/29 生活 Omicron進逼社區！專家「桃機會再增確診者」：未來3周是關鍵 08:582022/01/06 生活 Omicron變種有多猛 羅一鈞：打3劑BNT也被突破 14:242021/12/24 生活 再檢出1例Omicron 台男接種3劑仍確診 疫苗廠牌曝光 14:382021/12/26 生活 海空貨運價 元月漲聲再響 04:102022/01/07 財經要聞 生活熱門新聞 一天暴增12例本土 醫預言最慘結果：大家都不用過年了 - 生活 民眾搶打第三劑 醫「最不推這款疫苗」：抗體低、風險高 - 生活 桃機普篩8924人結果出爐 新增1確診 累計3人染疫 - 生活 媽媽揭衛生紙盒使用妙招 女兒大推：用錯40年 - 生活 第3劑搶爆 1922疫苗平台重啟？陳時中回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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