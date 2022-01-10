桃園機場群聚，從最初的外包清潔人員，擴大至手推車工作人員，再傳到和機場環境不相干的居服員，疫情持續蔓延，更造成2名小學生確診。桃園市中壢區分別有兩所國小、兩所國中今停課，某國小更直接停課到寒假。眼看疫情似乎又燒到校園，家長們想起去年三級警戒，好不容易把小孩送回學校，「拜託別又再來一次居家上課」。

去年5月本土疫情爆發，高中以下學生全面停止到校上課，改在家線上學習。逾百萬家長們頓時找不到人顧孩子，被迫請防疫假的大有人在，工作、家庭兩頭燒。好不容易撐到三級警戒結束，孩子們恢復正常作息，如今疫情似乎又找上門，家長一片崩潰。

「拜託！離寒假剩沒幾天，務必撐住」、「考完期末考就好，直接等過年放寒假」、「別又再來一次，剩幾天就放假了」、「現在要去哪找人顧小孩」，身為父母的網友們相互留言打氣，雖然去年有過一次經驗，但現在正值年終拚業績的時候，萬一校園成了變數，勢必影響工作進度。

指揮中心宣布，即日起緊縮防疫政策，包括運動、唱歌等活動，都要把口罩戴回來，也不開放試吃。再過3周就是除夕，如何讓大家安心過年，台灣社區正面臨考驗。