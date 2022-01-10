年薪多20萬的新工作，你會去還是不去？有網友表示，朋友最近接到一個新Offer年薪比現職多20萬，但需要跨時差工作、偶爾出國出差等，比現職穩定上下班還要繁重，因此朋友選擇拒絕。原Po詢問網友們會如何選擇，沒想到很多人一看細節後都果斷回絕，「還好沒去，只加20萬有點少」、「才多20萬，其實新工作很雷」、「你朋友聰明，新工作很繁重，還要重新適應，其實20萬很少。」

該名網友在PTT論壇上發文表示，自己有個還不錯的同學，最近聚會時說他獲得一個Offer機會，年薪比現在多20萬，但需要配合國外的同事時差工作，且偶爾要去美國、大陸出差，比現在穩定上下班、沒有時差、不用出國還要繁重，因此他同學選擇留在目前的工作。

原Po透露，聚會上的其他人，有一半的人選擇看錢，認為他應該要轉職，但有另一派的人卻認為，工作不用跑來跑去、不用適應時差比較舒適，由於各方說法不一，原Po想詢問網友們的看法，「如果是大家會怎麼選？年薪+20萬，大概是現職3年的差距。」

文章引起網友們熱烈討論，「才20，根本不用考慮，很多東西都要重新適應」、「這樣才差20當然不值得啊」、「當然不用考慮啊，你朋友腦袋正常」、「20有點低，轉職風險高」、「你朋友聰明，最少要+30%才值得」、「一個月多不到兩萬，但事情多一堆，要是我也不幹」、「+20換時差確實不優阿，至少+40才會考慮吧。」

此外，有內行人提及，新Offer最大的問題在於需要跨區工作，且不定時要出差，因此年薪多20萬並不值得，「至少要+50萬以上才考慮」、「20萬靠股票就好了吧」、「20萬換生活品質很重要」、「+200以上再說，新Offer做這麼多才加20萬，根本超雷。」