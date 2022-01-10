男星楊宗緯當年從歌唱節目《超級星光大道》出道，因獨特哭腔爆紅，卻因為隱瞞年齡而被退賽，近年來他積極在大陸發展，終於在歌壇闖出一片天，近來楊宗緯更接下綜藝節目《追光吧》，他也自爆現在定居在福建廈門，且住處擁有200平米（約60.5坪）。

《追光吧》第2季的最新片段日前釋出，能看到楊宗緯趁錄影空檔和其他男藝人聊起住在哪的話題，友人透露因為錄影遍布北京等等城市，因此長期住在飯店，楊宗緯則表示他住在廈門鄉下，「廈門租金便宜，我一個月才3000塊(人民幣)而已（約台幣1.3萬）」，不僅租金平易近人，總平數還有到60坪。

楊宗緯在網路上自爆定居廈門。（圖／翻攝自追光吧微博）

楊宗緯也笑稱住在那邊「生活無壓力」，CP值超高的住處讓楊和蘇都忍不住驚呼，「200平米才3000！」曝光後也在網路上掀起熱議，不少粉絲得知楊宗緯住在廈門，激動表示要到當地去巧遇，也有網友認為這個價格不可能可以住在廈門島內，推測楊宗緯應該是住在島外。

不少網友質疑楊宗緯不是住在島內。(圖/翻攝自微博)

事實上，不只是楊宗緯，近年來許多港台藝人都赴陸發展，因此攜家帶眷移居，像是劉畊宏因為在上海連開好幾間健身中心、咖啡廳，全家都移居上海，在當地租屋，吳尊也因為要頻繁參加陸綜，帶著一家四口從汶萊搬到大陸，方便家庭與工作兼顧。