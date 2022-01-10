紐約市一棟19層樓公寓大樓9日發生大火。

紐約市一棟19層樓公寓大樓昨（9）日發生大火，釀成數十人死傷，警消公布起火點為故障的電暖爐，濃煙迅速竄升整棟大樓，導致「每層樓梯都發現受害者」。值得注意的是，這棟大樓並無重大建築違規，為何仍造成多人死傷，官員表示，主要在於起火的住家大門打開，加上整棟大樓並無外部逃生空間，居民只能透過內部樓梯逃生，以至於受困煙霧之中。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約市布朗克斯（Bronx）區一棟19層樓公寓昨日上午11時左右發生大火，至今造成19人死亡，至少63人受傷，死者中有9名孩童，傷者中有32人有生命危險。

紐約市消防局長尼格羅（Daniel Nigro）表示，起火點是低樓層公寓一間臥室內的故障可攜式電暖爐，火勢迅速吞噬整個房間、整層公寓及2、3層樓。

紐約市消防局一共出動200名消防隊員前往灌救，紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，消防隊員在走廊遭遇「非常濃厚的煙霧及非常大的火勢」。

尼格羅說，大樓的「每一層樓樓梯都發現受害者」，許多人已經「心跳停止」，多數為吸入濃煙受傷，部份居民因為煙霧太大無法逃生。

官方公布紐約19層樓惡火起火點為電暖爐。

這棟公寓大樓有50年歷史，一共有120戶，根據紐約市建築紀錄，近期大樓並無重大建築違規，也沒有人申訴，業主也已經修正較小的違規行為，整體而言並沒有出現結構性違規行為。

另據《紐約郵報》（New York Post）報導，這棟大樓自2014年以來一共被投訴20多次，不過都和火災、消防安檢無關，主要和鼠患、電梯故障有關。

紐約19層樓公寓9日發生大火，釀成數十人死傷，濃煙迅速竄升整棟大樓，「每層樓梯都發現受害者」。（圖／路透社）

為何大樓無重大建築違規，火災仍釀成重大傷亡？尼格羅說，起火的公寓大門敞開，導致濃煙迅速擴散至各樓層。

另外尼格羅也指出，大樓並無戶外逃生空間，導致居民只能透過內部樓梯逃生。

這棟大樓的主要居民為穆斯林族群，多數是來自西非國家甘比亞（Gambia）的移民。