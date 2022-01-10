生日蛋糕近年來出現許多客製化造型，能依孩子的喜好做出想要的卡通蛋糕，但大陸江蘇一名媽媽幫11歲兒子特別訂製造型蛋糕慶生，結果兒子看到蛋糕後崩潰大哭，因為蛋糕上全部插滿數學、英語等課本，要他認真讀書寫作業。

生日當天兒子看到插滿課本的生日蛋糕後，崩潰大哭。(翻攝自西部決策)

陸媒《西部決策》報導，一名張姓母親表示，1月8日是兒子的11歲生日，一家人計畫到餐廳慶生，還告訴兒子會訂製他最喜歡的皮卡丘蛋糕。

但張母看到兒子天天打電動，都快期末考了還不讀書，決定臨時改變主意，把特製的皮卡丘蛋糕換成插滿課本的生日蛋糕，還寫著「地球一天不毀滅，你都得寫作業」，希望兒子好好讀書，結果生日當天兒子看到蛋糕後，瞬間崩潰大哭，讓媽媽哭笑不得，將影片PO上網。

11歲兒看到媽媽為他準備的生日後哭超慘。(翻攝自《西部決策》)

影片曝光後馬上登上微博熱搜，網友紛紛留言：「沒把蛋糕砸個稀巴爛都是好孩子了，要是我已經開始發瘋了」、「笑死，為什麼要這麼對我，生日一點都不快樂了」、「這媽媽還給不給人過生日啊」，但也有人表示，「在玩游戲的時候不制止，在生日的時候掃興，這不是一個幽默的事情是缺德」、「生日上把孩子弄哭很好玩嗎？」。