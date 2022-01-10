韓國現代汽車表示，希望在2030年之前，美國汽車銷售量中，有半數都是環保車輛。同時，也計劃在美國這個全球最重要的汽車市場中生產電動車，以及投資未來新型交通工具。

現代計畫在未來8年內，將在美國境內銷售4到5成的環保汽車。同時，也將增加休旅以及電動車款，並增加旗下豪車品牌Genesis在美國的曝光率。因為，目前現代在美國銷售的Tucson、Santa Fe以及Santa Cruz不同車款中，有高達65%都是休旅車型。

近年來，現代在美國市場中，純電、插電式與汽油混合動力等環保車的銷售量，也正趕上競爭對手BMW、奧迪還有凌志等。不過，零碳排放以及低碳排放車款，僅占現代在美國的總銷售量大概1成而已。

為試水溫，現代計畫在2022年在美國推出純電的IONIQ車款。而現代集團在美國的電動車生產基地，是以現代的阿拉巴馬州，以及起亞的喬治亞州為主。工廠都是電動汽車的生產基地。

2021年時，現代汽車曾宣布，在2025年前將在美國投資8兆韓元，約74億美元，用在美國的新創公司上，還有研發空中計程車(UAM)，以及生產電動車。不過，目前現代最擔憂的還是半導體欠缺，以及全球塞港問題仍未完全解決。

現代自豪地指出，自己在美國的品牌知名度，已擊敗日本的本田汽車。同時，在所有亞洲汽車製造業者中，僅落在日本豐田汽車之後。

根據統計，2021年，現代以及起亞在美國的新車銷售量共達149萬輛，已超過本田，市場預估，2022年可望超過150萬輛。至於2022年全球目標，現代也希望能賣出432萬輛，年增率約為11%。