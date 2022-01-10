福貞-KY（8411）10日公布2021年12月合併營收為8.67億元，月增12.26％、年增27.7％，創歷史同期新高，2021年度合併營收78.15億元，年增34.91％，創8年來新高。法人表示，福貞-KY2021年底併購TSMP台灣廠，加上大陸生產布局發酵，預估2022年合併營收可挑戰歷史新高。

因金屬包裝容器產業旺季效應，推升福貞-KY 2021年12月合併營收為全年表現最佳的月分，尤其迎合農曆年前送禮及冬季飲品商機，粥類飲品（八寶粥）及蛋白飲品（牛奶花生、杏仁露）等銷量明顯增加，已帶動上月馬口鐵罐銷量，較2020年同期達雙位數成長。

福貞-KY指出，2018至2020年為金屬包裝容器產業及公司的調整期，公司逆勢大舉投資配合主要客戶投入河南新廠建置，而得在調整期低谷反轉之際，取得先機，公司籌設新廠是基於主要客戶承諾一定的訂單基礎上，而新廠設立後，更進一步幫助主要客戶擴大市佔率，在雙方取得互利共贏效果下，公司與客戶建立起更密切的合作夥伴關係，關鍵供應商地位亦更形穩固。

隨著主要客戶飲料銷量明顯增加，福貞-KY2021年合併營收達78.15億元，創8年來新高，並已接近2013年的86.4億元歷史新高，而公司在已獲投審會核備購併近三年平均年營收約9至11億元的TSMP台灣廠（包含鼎新金屬暨鼎立金屬包裝兩家公司）後，2022年合併營收挑戰新高機會濃厚。

福貞-KY強調，公司2022年底除併購TSMP台灣廠，帶來直接營收貢獻外，未來兩年公司在大陸的生產布局效益更將加速發酵。首先，由於已有配合主要客戶籌設河南新廠的成功經驗，公司2022、2023年在既有主要客戶，已承諾訂單足以維持新廠基本營運所需的前提下，將會陸續在現有山東廠建立第二條生產線，與在陝西設立新廠，新增產能分別預計在2022年第三季與2023年第一季挹注營收貢獻。

再者，福貞-KY設立新生產基地，還有爭取潛在客戶訂單考量，福貞-KY透露，河南廠與預計2023年第一季投產的陝西新廠，在當地都不乏區域性飲料品牌業者，因規模較小，致遭受原物料成本上漲壓力巨大。在更大型金屬包材廠以供貨全國性品牌為優先，中小型廠又因環保政策趨嚴與產能有限等因素逐步退出市場下，促成福貞-KY有機會爭取到新客戶。

展望2022年，福貞-KY預期原物料價格有機會保持平穩，在二片式鋁罐產量有機會持續攀高下，對於獲利提升將產生助益，公司亦持續投入馬口鐵罐產品差異化研發，期藉少量多樣接單模式優化產品組合，並開發其他行業（非飲料）客戶，以增加高毛利產品比重。

此外，福貞-KY在專注公司本業經營發展外，亦長期關注及支持地方藝文活動發展，並以實際行動落實企業社會責任，元月3日贊助霹靂英雄《素還真》電影首映，支持傳統閩南布袋戲創新推展，並獲得利害關係人的熱烈迴響。