僑光科技大學10日表示，該校生活創意設計系，自1月5日起至1月7日止，在該校圖資大樓玻璃屋，舉辦期末成果展。此次活動內容涵括商品設計、視覺整合設計、品牌企劃及場域活化設計、國際發明展得獎作品等，展現學生強大的設計新意與課程學習成效。其中較為吸睛的是僑光科大與製鞋公會攜手共同辦理「製鞋產業創新設計研發人才培育學程」學生成果展示。

上述學程學生表示，原本對製鞋並沒有想法，但從接觸到製鞋學程之後，透過業師的基本訓練「動手做、做中學，引出學習興趣。

僑光科大董事長陳伯濤博士，在致詞中強調，該校在一片少子化海嘯衝擊與全球疫情影響下，逆勢成長，主要是因僑光非常重視產學合作及「產業鏈結」。緣此，僑光科大生活創意設計系於109學年度起，與台灣製鞋產業龍頭-台灣製鞋工業同業公會結合教育部產學連結育才平台中區執行辦公室，攜手共同辦理全國技專校院中第一所結合產業公會開辦的就業導向實務課程。

課程中，主要由製鞋公會及其所屬會員們，提供具備豐富鞋業經歷的業界師資及無償提供相關材料、實作設備及專業技師。

製鞋公會理事長暨鞋技中心董事長尤瑞彬，亦在成果展致詞中，期勉透過與僑光科大攜手開辦「製鞋產業創新設計研發人才培育學程」，能夠吸引更多優秀人才投入製鞋相關產業，更期盼學生在透過學程之培育學習後，由製鞋公會啟動旗下會員廠商預約專業人才認養，銜接大四在目標企業全學年校外實習，畢業後，即可直接進入該企業工作。

僑光科大以「明誠立信」為校訓，一直以來學校積極推動學生實作教育，落實技職教育「產學鏈結」、「畢業即就業，就業百分百」之人才培育目標。而僑光科大的「製鞋產業創新設計研發人才培育學程」，為落實創造畢業即就業，積極推動產學聯盟，更期望透過產、官、學合作模式，共同打造全台製鞋產業菁英人才培育基地！