台中第二選區立委補選結果昨出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票擊敗國民黨候選人顏寬恒，民進黨首次在該選區贏得勝利。對此結果，資深媒體人趙少康表示，其實顏家曾和他說過，不希望罷掉陳柏惟，因為要參加3次選戰，「太辛苦了」。

趙少康昨（9日）在YahooTV的政論節目「鄉民來衝康開票節目」上表示，顏寬恒曾和他談過，表示從開始就不希望罷免陳柏惟，因為顏家認為就讓陳柏惟做滿4年，如果表現不好，等2024選舉陳就會被打敗了，可現在把陳柏惟罷免提前，選舉就會變成罷免1次、補選1次、2年後又正式選舉1次，等於要參加3次，「太辛苦了」。

對於顏寬恒輸掉這場選戰，趙少康認為，並不丟臉，因為這次是民進黨出動黨政軍「全國打1人」，這樣有公正嗎？而顏寬恒在民進黨這樣圍剿下，還能開出這樣的票數，這就表示顏家沒有崩掉，還是有守住基本盤面。

至於罷免無黨籍立委林昶佐案，趙少康直言，國民黨算贏，因為國民黨最怕的結果是中二補選輸了，罷昶沒過門檻，不同意票還大於同意票，這就糗了。