42歲香港女星楊怡（現：楊茜堯）在港劇《宮心計》飾演反派走紅，被譽為無線四大花旦之一，2016年與小5歲男星羅仲謙結婚，2020、2021年陸續生下女兒、兒子，消失螢光幕2年，最近終於復出拍新戲，卻被觀眾發現疑似「進廠維修」過。

楊茜堯連續2年都在懷孕、生產，已許久沒有在螢光幕前亮相，直到近日總算推出新作品《家族榮耀》，在劇中飾演二少奶奶，老公（黃浩賢 飾）卻跟外面的女人有私生子，劇情相當灑狗血。第三集中，楊茜堯和黃浩賢的一場對手戲中，光線剛好照在女方的臉龐，但離奇的是，楊茜堯的鼻樑和山根竟然透光。

楊茜堯被指鼻樑透光，懷疑有進廠整形。（圖／《家族榮耀》影片截圖）

許多觀眾看了都嚇壞，紛紛在網路留言：「太透了吧？」、「有點假」、「發光鼻好神奇」、「如果是整的，很失敗，又大又不美觀」，但也有人提出不一樣的見解：「只是鼻樑光澤，大驚小怪」、「整容沒問題，不要過火就好了」。

事實上，楊茜堯的鼻子常常被外界質疑是做的，網友挖出她剛出道的照片，發現鼻頭、鼻翼比較大，鼻樑也沒像現在那麼高，整容疑雲傳個不停，這回又在劇中被拍到鼻樑透光，整型說再度引爆，也替復出新作增添不少話題性。