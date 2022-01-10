台灣境外移入確診個案逐日增加，且以美國入境者居多，指揮中心卻遲至昨天才要求「長程班機」PCR採陰才可放人到防疫旅館，也不敢明言是指美國。對此，侯友宜表示，看到境外移入屢創新高，中央近日雖然將除了帛琉以外的國家都列入高風險國家，但應該把權重分清楚，哪個國家確診個案特別多，就應該嚴格管控。

侯友宜說，中央昨日提到的入境採取快速PCR方式，這是呼籲很久的事，希望中央一進來就快速PCR，中央有在思考這個方向，但他覺得早該這樣做，除了這樣做，也可以減少從機場到防疫旅館，以及在旅館等待PCR的風險，這是早該要做的。

侯友宜表示，他會全力以赴，但也希望中央快速調整步伐全力迎戰，只要上下一心，地方執行下有些想法建議給中央的時候，也希望中央能隨時調整，就像一進國門的快速PCR採檢，只要大家聽進去，及早做總比不做好，甚至區分哪些需要嚴格管控，時間管控上更有效率，中央要聽進去，請專家學者評估趕快做，這才是讓春節平安度過最好的方式。

侯友宜說，防疫更重要的是未來進到防疫旅館，防疫旅館是否考量時間點加嚴，不能只用長途的，應該明確名列出來，哪些國家進到國內染疫程度高，就要做好調整，這些國家回來的就要採取嚴格管控方式，阻絕境外永遠是守住疫情不二法門， 才不會造成境內管控，讓全民生活受到干擾，以及經濟受傷害，阻絕境外最重要。