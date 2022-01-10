台61西濱快速公路北部路段，在新竹縣市的「鳳鼻至香山段」仍與一般省道共線，其餘均完工通車，公路總局西濱北區臨時工程處計畫以高架行經竹北市水月休閒農業專區、新竹漁港特定區及香山濕地，建設計畫核定後6年內完工通車，完成最後一塊拼圖。

公路總局西濱北區臨時工程處長詹益祥，日前拜會縣府做「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建計畫」簡報，縣長楊文科全力支持闢建，期許計畫以宏觀的思維進行規畫，建議設置台68線系統交流道，串連新竹縣市東西向交通網絡，促進新竹整體發展。

楊文科說，此路段將成為新竹縣市繼國道1號及國道2號外的第三條南北向快速公路走廊，竹科及新竹縣市可直接由西濱進入桃園國際機場及台北港，透過快速公路的串連，可紓解台15線南寮路段壅塞困境，打造大新竹地區安全宜居的生活圈。

縣府向公路總局建議，台61線高架橋興建後可紓解地區交通，可利用橋下空間打造自行車道，串連拔仔窟自行車道系統，提升計畫沿線休憩機能。台15線則為地方使用，成為交通建設、地方產業與旅遊休憩三贏的公共建設。

詹益祥說，鳳鼻至香山段計畫路線全長約10公里，綜合規畫階段設置鳳岡及南寮兩處交流道，計畫路線起點在竹北市西濱鳳鼻尾隧道南端，南至新竹市香山區西濱浸水橋北端，路線行經竹北市水月休閒農業專區及新竹漁港特定區與香山濕地，預計計畫核定後6年完工通車。

前期可行性評估路線，使用台15線鳳山溪橋中央的預留空間，前期計畫路線於鳳山溪南岸往西側偏移至海側，穿越較多的農地與魚塭，用地徵收、建物拆遷及養殖魚塭的影響較大。

綜合規畫階段建議路線則提前在鳳山溪北岸往西偏移，提前跨越鳳山溪後沿溪南岸佈設，需新建台61線的鳳山溪橋，但可大幅減少建物拆遷及養殖魚塭的影響。